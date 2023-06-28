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28 июня, 17:02

Названо 7 причин делать зарядку в стиле тайского бокса

КМС по тайскому боксу Жевлаков рассказал, как поддерживать тело в тонусе

Зарядка в стиле тайского бокса поможет снизить уровень стресса и разовьёт выносливость. Комплексом упражнений с "Тульской службой новостей" поделился кандидат в мастера спорта по тайскому боксу Егор Жевлаков.

КМС по тайскому боксу Егор Жевлаков показал упражнения для похудения и выносливости

Такая зарядка, по своей сути, — боевая тренировка. В неё входит набор упражнений, направленных на развитие силы, гибкости, выносливости, координации движений и реакции.

Если регулярно выполнять эти упражнения, можно скинуть лишние килограммы, подтянуть тело, повысить гибкость и развить координацию. Тренировка дарит заряд бодрости, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, а также повышает работоспособность и концентрацию внимания.

Немаловажно, что от разминок в стиле тайского бокса на постоянной основе заметно улучшается и качества сна.

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"Тульская служба новостей"

Ирина Фальке
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