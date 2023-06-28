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28 июня, 20:19

CNN: В Техасе из-за аномальной жары скончалось девять человек

Аномальная жара в Техасе унесла жизни девяти человек за последние восемь дней. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

Врачи рекомендуют техасцам быть более чуткими к здоровью и обращать внимание на состояние близких и соседей.

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Предупреждения об опасности из-за жары и влажности получили 90 миллионов американцев, а потребление электроэнергии в Техасе побило все рекорды. Также в некоторых районах США зафиксированы рекордные значения высоких температур — до 43 градусов.

А ранее Лайф писал, что экстремальная жара в Испании убила двух человек. На этой неделе Государственное метеорологическое агентство страны предупредило граждан о неблагоприятной погоде во многих провинциях: температура достигла отметки в 44 градуса.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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