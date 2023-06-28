Шольц назвал неожиданным для разведки ФРГ мятеж ЧВК "Вагнер" в России

Мятеж ЧВК "Вагнер" в России стал неожиданностью для Федеральной разведывательной службы Германии. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

По словам канцлера, разведка Германии "не знала об этом заранее". Также Шольц отметил, что вопрос осведомлённости американских спецслужб о подготовке мятежа боевиков будет обсуждаться отдельно с западными коллегами. В том числе речь будет идти и о тех вещах, которыми сейчас спекулируют в прессе.