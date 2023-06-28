В Германии задумали выяснить "роль" Белоруссии во внутрироссийских событиях
Писториус: Германия хочет выяснить роль Белоруссии во внутрироссийских событиях
Германия хочет выяснить роль Белоруссии во внутрироссийских событиях, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Он призвал "быть осторожнее с поспешными выводами".
"Неясно, например, каковы будут последствия всё более активного участия Белоруссии в событиях [в России]. Одно можно сказать точно: мы следим за тем, что происходит, и вносим свой вклад в усилия союзников по сдерживанию", — сказал он.
Напомним, вечером 23 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным подняла вооружённый мятеж. 24 июня после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин согласился прекратить свои действия. Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за помощь в урегулировании конфликта. Сам Лукашенко накануне рассказал, в частности, что убедил Путина не "мочить" мятежников и что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли матом. Также он утверждает, что был готов начать переброску белорусских силовиков в РФ.
ТАСС / Наталия Федосенко