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28 июня, 13:16

В Германии задумали выяснить "роль" Белоруссии во внутрироссийских событиях

Писториус: Германия хочет выяснить роль Белоруссии во внутрироссийских событиях

Германия хочет выяснить роль Белоруссии во внутрироссийских событиях, заявил министр обороны страны Борис Писториус. Он призвал "быть осторожнее с поспешными выводами".

"Неясно, например, каковы будут последствия всё более активного участия Белоруссии в событиях [в России]. Одно можно сказать точно: мы следим за тем, что происходит, и вносим свой вклад в усилия союзников по сдерживанию", сказал он.

В Кремле отреагировали на откровения Лукашенко о вооружённом мятеже

В Кремле отреагировали на откровения Лукашенко о вооружённом мятеже

Напомним, вечером 23 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным подняла вооружённый мятеж. 24 июня после переговоров при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко Пригожин согласился прекратить свои действия. Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского коллегу за помощь в урегулировании конфликта. Сам Лукашенко накануне рассказал, в частности, что убедил Путина не "мочить" мятежников и что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли матом. Также он утверждает, что был готов начать переброску белорусских силовиков в РФ.

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ТАСС / Наталия Федосенко

Матвей Константинов
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