В Кремле отреагировали на откровения Лукашенко о вооружённом мятеже
Песков: В Кремле "нормально" отнеслись к рассказу Лукашенко о вооружённом мятеже
В Кремле "нормально" отнеслись к рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Нормально абсолютно [отнеслись]", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, 23 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным подняла вооружённый мятеж. На следующий день после переговоров при участии Лукашенко Пригожин согласился прекратить свои действия и отвести бойцов. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь в урегулировании конфликта. Сам Лукашенко вчера рассказал, в частности, что убедил Путина не "мочить" мятежников и что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли матом. Причём он утверждает, что был готов начать переброску белорусских силовиков в Россию.