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28 июня, 10:54

В Кремле отреагировали на откровения Лукашенко о вооружённом мятеже

Песков: В Кремле "нормально" отнеслись к рассказу Лукашенко о вооружённом мятеже

В Кремле "нормально" отнеслись к рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нормально абсолютно [отнеслись]", сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Песков не знает, есть ли планы наградить Лукашенко за помощь в остановке мятежа

Песков не знает, есть ли планы наградить Лукашенко за помощь в остановке мятежа

Напомним, 23 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным подняла вооружённый мятеж. На следующий день после переговоров при участии Лукашенко Пригожин согласился прекратить свои действия и отвести бойцов. Президент России Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь в урегулировании конфликта. Сам Лукашенко вчера рассказал, в частности, что убедил Путина не "мочить" мятежников и что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли матом. Причём он утверждает, что был готов начать переброску белорусских силовиков в Россию.

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president.gov.by

Александр Юнашев
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