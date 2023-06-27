"Саша, он трубку не берёт": Лукашенко раскрыл детали звонка Путину из-за призыва "мочить" мятежников
Лукашенко заявил, что предложил Путину не торопиться "мочить" мятежников
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе вооружённого мятежа предложил российскому лидеру Владимиру Путину не торопиться "мочить" бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, о принятом решении разобраться с замешанными он узнал ещё из обращения Путина.
Лукашенко раскрыл детали разговора с Путиным после призыва "мочить" мятежников. Видео © Пул первого
"Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а как она могла развиваться, её последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жёсткое решение. Оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с [Евгением] Пригожиным, с командирами его", — пояснил он.
Однако президент России, отметил Лукашенко, усомнился в такой возможности, заявив, что Пригожин "даже трубку не берёт" и не хочет решать проблему мирным путём. Но белорусскому лидеру всё же удалось убедить Путина подождать и связаться с основателем ЧВК.
Напомним, 23 июня Пригожин поднял вооружённый мятеж и направил колонну своих бойцов на Москву. На следующий день в результате переговоров с Александром Лукашенко он согласился прекратить свои действия и отозвать своих бойцов в тыловые лагеря. Владимир Путин поблагодарил своего белорусского коллегу за помощь. Сегодня российский лидер заявил, что за прошедший год на содержание "Вагнера" ушло более 86 миллиардов рублей, и поручил разобраться, куда пошли эти средства.