"Саша, он трубку не берёт": Лукашенко раскрыл детали звонка Путину из-за призыва "мочить" мятежников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе вооружённого мятежа предложил российскому лидеру Владимиру Путину не торопиться "мочить" бойцов ЧВК "Вагнер". По его словам, о принятом решении разобраться с замешанными он узнал ещё из обращения Путина.

"Самое опасное, как я понял, не в том, какая была ситуация, а как она могла развиваться, её последствия. Это было самое опасное. Я также понял: принято жёсткое решение. Оно и прозвучало подтекстом в выступлении Путина — "мочить". Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с [Евгением] Пригожиным, с командирами его", — пояснил он.