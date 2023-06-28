Песков не знает, есть ли планы наградить Лукашенко за помощь в остановке мятежа
В Кремле не знают, есть ли планы наградить президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в остановке мятежа в России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Мне неизвестно о таких планах", — сказал представитель Кремля.
Напомним, 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК весь день вёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Позже Лукашенко раскрыл, как ему удалось выйти на связь с основателем ЧВК, а также то, что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке.