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28 июня, 10:44

Песков не знает, есть ли планы наградить Лукашенко за помощь в остановке мятежа

В Кремле не знают, есть ли планы наградить президента Белоруссии Александра Лукашенко за помощь в остановке мятежа в России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мне неизвестно о таких планах", — сказал представитель Кремля.

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"Саша, он трубку не берёт": Лукашенко раскрыл, как уговаривал Путина "не мочить" мятежников

Напомним, 23 июня бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к гражданам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Переговоры с основателем ЧВК весь день вёл белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным. В итоге Пригожин принял предложение по деэскалации ситуации. Позже Лукашенко раскрыл, как ему удалось выйти на связь с основателем ЧВК, а также то, что первые 30 минут разговора с Пригожиным прошли на матерном языке.

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president.gov.by

Александр Юнашев
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