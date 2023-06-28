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28 июня, 20:37

Россиянка снялась с Уимблдона из-за травмы

Российская теннисистка Калинская не будет участвовать в Уимблдоне из-за травмы

Россиянка Анна Калинская не будет участвовать в турнире Большого шлема — Уимблдоне — из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом информирует пресс-служба турнира.

Калинской 24 года, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема стали выходы во второй круг Открытого чемпионата США в 2019-ом, 2020-ом и 2022 годах.

Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома

Российский теннисист Хачанов снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома

Ранее Лайф писал, что российская теннисистка Варвара Грачёва получила гражданство Франции. Журналист Фабрис Абграль в "Твиттере" отметил, что спортсменка начала процедуру смены гражданства в 2020 году.

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Юлия Коновалова
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