Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО
Госдепартамент США одобрил продажу Варшаве интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
В заявлении ведомства говорится, что возможная сделка способствует безопасности союзника по НАТО, а значит, отвечает интересам национальной безопасности США. Главными подрядчиками выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.
А ранее польский кабмин уличили в использовании русофобии для прикрытия кризиса в стране. Чтобы скрыть от соотечественников реальное положение дел, правительство специально фокусирует внимание народа на "загнивающей России".
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