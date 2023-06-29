Госдепартамент США одобрил продажу Польше интегрированной системы ПВО и ПРО

Госдепартамент США одобрил продажу Варшаве интегрированной системы управления ПВО и ПРО на сумму 15 миллиардов долларов. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

В заявлении ведомства говорится, что возможная сделка способствует безопасности союзника по НАТО, а значит, отвечает интересам национальной безопасности США. Главными подрядчиками выступят компании Raytheon и Lockheed Martin.