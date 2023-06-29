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28 июня, 21:56

Вооружённого мужчину ликвидировали в перестрелке у консульства США в Джидде

Силы безопасности Саудовской Аравии 28 июня ликвидировали мужчину с огнестрельным оружием у консульства США в Джидде. Об этом информирует Саудовское агентство печати, ссылаясь на пресс-секретаря полиции округа Мекка.

В 18:45 (совпадает с московским) рядом с американским консульством в провинции Джидда остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с огнестрельным оружием. Силы безопасности в соответствии с ситуацией приняли решение ликвидировать его. Во время перестрелки мужчина был убит. Также погиб охранник из Непала.

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Ранее Лайф писал, что вооружённый топором мужчина ранил четырёх посетителей ресторана в Новой Зеландии. Дебошира задержали на месте происшествия. Им оказался 24-летний выходец из Китая.

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Twitter / Sr. Agana

Юлия Коновалова
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