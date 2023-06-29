ОПЕК лишила аккредитации журналистов Bloomberg, Reuters и WSJ

ОПЕК лишила аккредитации журналистов новостных агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты Wall Street Journal на освещение конференции в Вене 5-6 июля. Об этом пишет Bloomberg.

Обычно любой желающий журналист может получить аккредитацию, обратившись в секретариат организации. Но в этот раз репортёрам были разосланы только приглашения. Решение не аккредитовывать представителей прессы организация ОПЕК никак не прокомментировала.

"ОПЕК отменила аккредитацию для репортёров из трёх основных новостных организаций на освещение конференции в Вене... Reuters и Wall Street Journal также лишились аккредитации", — говорится в публикации.

Bloomberg отметил, что в любом случает отправит журналистов в Вену для проведения встреч с политиками и руководителями компаний.