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28 июня, 22:13

ОПЕК лишила аккредитации журналистов Bloomberg, Reuters и WSJ

ОПЕК лишила аккредитации журналистов новостных агентств Bloomberg и Reuters, а также газеты Wall Street Journal на освещение конференции в Вене 5-6 июля. Об этом пишет Bloomberg.

Обычно любой желающий журналист может получить аккредитацию, обратившись в секретариат организации. Но в этот раз репортёрам были разосланы только приглашения. Решение не аккредитовывать представителей прессы организация ОПЕК никак не прокомментировала.

ОПЕК запретила западным журналистам присутствовать на встрече в Вене

ОПЕК запретила западным журналистам присутствовать на встрече в Вене

"ОПЕК отменила аккредитацию для репортёров из трёх основных новостных организаций на освещение конференции в Вене... Reuters и Wall Street Journal также лишились аккредитации", — говорится в публикации.

Bloomberg отметил, что в любом случает отправит журналистов в Вену для проведения встреч с политиками и руководителями компаний.

Ранее Лайф писал, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в 2024 году. Россия до конца декабря 2024-го добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

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Юлия Коновалова
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