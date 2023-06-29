Российских документалистов Арбугаевых пригласили в киноакадемию США

Американская киноакадемия пригласила российских режиссёров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего было направлено 398 приглашений. Как отметил президент киноакадемии Билл Крарер, все они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии.

Брат и сестра Арбугаевы из Якутии сняли фильм "Выход", который ранее стал претендентом на получение кинопремии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".