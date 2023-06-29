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28 июня, 23:30

Российских документалистов Арбугаевых пригласили в киноакадемию США

Американская киноакадемия пригласила российских режиссёров-документалистов Максима и Евгению Арбугаевых стать членами организации. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Всего было направлено 398 приглашений. Как отметил президент киноакадемии Билл Крарер, все они представляют выдающиеся таланты со всего мира во всех сферах киноиндустрии.

Россия и Китай могут создать собственный аналог "Оскара"

Россия и Китай могут создать собственный аналог "Оскара"

Брат и сестра Арбугаевы из Якутии сняли фильм "Выход", который ранее стал претендентом на получение кинопремии "Оскар" в категории "Лучший короткометражный документальный фильм".

Ранее Лайф писал, что Дэвид Финчер планирует выпустить 4K-ремастер триллера "Семь" с Питтом и Фрименом. Кардинальных изменений в картине не ожидается, но за счёт новых технологий освежится визуальный ряд.

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инопoиск"

Юлия Коновалова
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