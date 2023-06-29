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29 июня, 01:25

Польский депутат призвал остановить "бандеризацию" страны и сорвал овации

В Польше депутат от партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун призвал остановить "украинизацию" и "бандеризацию" страны и сорвал овации. Об этом пишет газета Wydarzenia.

Политик выступал на съезде партии, и его выступление многократно прерывалось аплодисментами. После слов "Нас не будут учить истории немцы или евреи" слушатели хлопали стоя, а когда Браун сказал, что "евроколхозный совет комиссаров" (Еврокомиссия) не должен учить поляков управлять страной, стали скандировать его имя.

Польский депутат сорвал овации, призвав оставить "бандеризацию" страны. Видео © Twitter / Grzegorz Braun

Полмиллиона поляков пришли на митинг против действующей власти в Варшаве

Полмиллиона поляков пришли на митинг против действующей власти в Варшаве

А ранее Лайф писал, что поляки устали от беженцев-цыган с Украины, терроризирующих город Красныстава. Местные жители жалуются, что им стало небезопасно жить.

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Кадр видео Twitter / Grzegorz Braun

Лариса Сафронова
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