Польский депутат призвал остановить "бандеризацию" страны и сорвал овации

В Польше депутат от партии "Конфедерация свободы и независимости" Гжегож Браун призвал остановить "украинизацию" и "бандеризацию" страны и сорвал овации. Об этом пишет газета Wydarzenia.

Политик выступал на съезде партии, и его выступление многократно прерывалось аплодисментами. После слов "Нас не будут учить истории немцы или евреи" слушатели хлопали стоя, а когда Браун сказал, что "евроколхозный совет комиссаров" (Еврокомиссия) не должен учить поляков управлять страной, стали скандировать его имя.