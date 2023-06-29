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29 июня, 01:56

Во Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму и выпустить заключённых

Во французском Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму и освободить заключённых. Об этом информирует газета Figaro со ссылкой на источник.

"Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверками с целью вызвать тревогу", — пишет издание.

Спустя пару минут группа людей в чёрной одежде попыталась ворваться внутрь и выпустить заключённых. Для разрешения ситуации было направлено элитное подразделение национальной полиции, отбросившее нападавших. Спецназ дежурит на месте происшествия.

Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка

Во Франции продолжаются беспорядки после убийства 17-летнего подростка

Напомним, беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка в Нантере. Через несколько часов французы вышли на акцию протеста, обвинив правоохранителей в превышении полномочий. Беспорядки распространились и на другие пригороды столицы: Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла-Гарен-Коломб и Вильнёв. Толпу стражи порядка разгоняли слезоточивым газом.

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twitter.com / hellenistes

Лариса Сафронова
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