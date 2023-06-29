Во Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму и выпустить заключённых
Во французском Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму и освободить заключённых. Об этом информирует газета Figaro со ссылкой на источник.
"Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверками с целью вызвать тревогу", — пишет издание.
Спустя пару минут группа людей в чёрной одежде попыталась ворваться внутрь и выпустить заключённых. Для разрешения ситуации было направлено элитное подразделение национальной полиции, отбросившее нападавших. Спецназ дежурит на месте происшествия.
Напомним, беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка в Нантере. Через несколько часов французы вышли на акцию протеста, обвинив правоохранителей в превышении полномочий. Беспорядки распространились и на другие пригороды столицы: Сюрен, Аньер-сюр-Сен, Женвилье, Ла-Гарен-Коломб и Вильнёв. Толпу стражи порядка разгоняли слезоточивым газом.
twitter.com / hellenistes