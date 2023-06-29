Во Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму и выпустить заключённых

Во французском Френе неизвестные пытались проникнуть в тюрьму и освободить заключённых. Об этом информирует газета Figaro со ссылкой на источник.

"Несколько десятков человек сначала обстреляли здание фейерверками с целью вызвать тревогу", — пишет издание.

Спустя пару минут группа людей в чёрной одежде попыталась ворваться внутрь и выпустить заключённых. Для разрешения ситуации было направлено элитное подразделение национальной полиции, отбросившее нападавших. Спецназ дежурит на месте происшествия.