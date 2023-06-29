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29 июня, 03:43

Начальник британского Генштаба уйдёт в отставку из-за несогласия с властями

Sky: Начальник Генштаба Британии уйдёт в отставку из-за несогласия с кабмином

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс уйдёт в отставку в следующем году, собеседования с его потенциальными преемниками начнутся уже через месяц. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Генерал вступил в должность в июне 2022 года. Обычно начальник британского Генштаба занимает пост около трёх лет. Как сообщили источники телеканала, Сандерса вынуждают уйти раньше срока из-за несогласия с курсом властей. Он неоднократно выступал против требуемого кабмином в целях экономии средств сокращения численности армии.

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Так, в январе Патрик Сандерс заявил, что отправка танков Challenger Украине ослабит британскую армию. Он отметил, что в британских ВС из-за этого решения наблюдается обеспокоенность.

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twitter.com / zarrar_11PK

Лариса Сафронова
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