Начальник британского Генштаба уйдёт в отставку из-за несогласия с властями

Начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании генерал Патрик Сандерс уйдёт в отставку в следующем году, собеседования с его потенциальными преемниками начнутся уже через месяц. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Генерал вступил в должность в июне 2022 года. Обычно начальник британского Генштаба занимает пост около трёх лет. Как сообщили источники телеканала, Сандерса вынуждают уйти раньше срока из-за несогласия с курсом властей. Он неоднократно выступал против требуемого кабмином в целях экономии средств сокращения численности армии.