В Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении
Telegraph: В Букингемском дворце снизили температуру из-за цен на энергоносители
В Букингемском дворце понизили температуру из-за увеличения цен на энергоносители, а также в связи с расходами на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчёт о финансах Британской королевской семьи.
В зимний период члены королевской семьи и гости дворца жили при температуре 19 градусов, а в пустых комнатах она была ещё ниже. При этом старинные газовые лампы больше не применяют, их планируют заменить на электрические. Подогрев в бассейне также был отключён по инициативе короля Карла III.
Кроме того, в 2022 году расходы короля оказались больше заработка, поэтому семья была вынуждена воспользоваться более чем 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.
Ранее Лайф писал, что количество краж в продуктовых магазинах Великобритании достигло максимума за последние десять лет из-за роста стоимости жизни. Воровать чаще стали мясо, алкоголь и кондитерские изделия.
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