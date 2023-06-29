В Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении

В Букингемском дворце понизили температуру из-за увеличения цен на энергоносители, а также в связи с расходами на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчёт о финансах Британской королевской семьи.

В зимний период члены королевской семьи и гости дворца жили при температуре 19 градусов, а в пустых комнатах она была ещё ниже. При этом старинные газовые лампы больше не применяют, их планируют заменить на электрические. Подогрев в бассейне также был отключён по инициативе короля Карла III.

Кроме того, в 2022 году расходы короля оказались больше заработка, поэтому семья была вынуждена воспользоваться более чем 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.