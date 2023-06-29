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29 июня, 04:28

В Букингемском дворце вынуждены экономить на отоплении

Telegraph: В Букингемском дворце снизили температуру из-за цен на энергоносители

В Букингемском дворце понизили температуру из-за увеличения цен на энергоносители, а также в связи с расходами на похороны королевы Елизаветы II. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на отчёт о финансах Британской королевской семьи.

В зимний период члены королевской семьи и гости дворца жили при температуре 19 градусов, а в пустых комнатах она была ещё ниже. При этом старинные газовые лампы больше не применяют, их планируют заменить на электрические. Подогрев в бассейне также был отключён по инициативе короля Карла III.

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Кроме того, в 2022 году расходы короля оказались больше заработка, поэтому семья была вынуждена воспользоваться более чем 20 миллионами фунтов стерлингов из своих резервов.

Ранее Лайф писал, что количество краж в продуктовых магазинах Великобритании достигло максимума за последние десять лет из-за роста стоимости жизни. Воровать чаще стали мясо, алкоголь и кондитерские изделия.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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