Тысячи уставших от кризиса британцев потребовали отменить антироссийские санкции
В Британии 10 тысяч человек поддержали петицию об отмене санкций против РФ
В Великобритании более десяти тысяч человек поддержали петицию, согласно которой предлагается провести в стране референдум по отмене антироссийских санкций. Об этом гласят данные с сайта парламента.
В документе сказано, что правительство должно провести в Великобритании референдум по этому вопросу в течение полугода, если оно не изменит свою политику. В петиции также утверждается, что граждане не давали какой-либо мандат на вмешательство в конфликт на Украине. Теперь же они страдают из-за последствий в экономике.
"Они включают повышение цен на энергоносители, стоимость жизни, процентных ставок, инфляции, уровня безработицы, рост налогов и ставок, а также забастовки, ущерб бизнесу и сокращение государственных услуг", — говорится в петиции.
На сайте парламента указано, что подпись более десяти тысяч человек означает, что на петицию должно отреагировать правительство. Если подписей будет 100 тысяч, то документ должны обсудить. Авторы петиции считают, что властям Великобритании нужно занять позицию "нейтрального примирителя" в отношении украинского конфликта.
По официальным данным, в мае инфляция в Великобритании составила 8,7%. Число британцев, испытывающих проблемы с выплатами по ЖКХ, выросло с 7,8 миллиона человек прошлой весной до 10,9 миллиона в январе 2023 года. Таковы данные Управления финансового надзора Великобритании.
Ранее Лайф рассказывал о том, что 23 июня вступил в силу новый, одиннадцатый пакет антироссийских санкций Евросоюза. В его основу легли меры по недопущению обхода ограничений благодаря третьим странам. В ответ на новые ограничения Россия существенно расширила список представителей ЕС, которым запрещён въезд в РФ.
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