Посольство РФ назвало безрассудной поездку раненных в Краматорске колумбийцев

"С тяжёлым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращённый в оперативный военно-логистический центр, — не самое подходящее место для дегустации украинской кухни. Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией", — сказано в заявлении дипмиссии, которая настояла на том, чтобы колумбийский народ воздерживался от посещения мест боевых действий.