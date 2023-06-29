Посольство РФ назвало безрассудной поездку раненных в Краматорске колумбийцев
Город Краматорск является неподходящим местом для поездки граждан Колумбии. Об этом предупредило Посольство РФ в Боготе после инцидента с ранением трёх колумбийцев.
"С тяжёлым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращённый в оперативный военно-логистический центр, — не самое подходящее место для дегустации украинской кухни. Конечно же, мы рады, что для легкораненых граждан Колумбии эта безрассудная поездка не обернулась непоправимой трагедией", — сказано в заявлении дипмиссии, которая настояла на том, чтобы колумбийский народ воздерживался от посещения мест боевых действий.
Минобороны РФ 28 июня сообщило о поражении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске. Позднее стало известно о пострадавших колумбийцах, снимавших в Краматорске информацию для своего проекта в поддержку Украины, они находились рядом с местом взрыва и получили лёгкие травмы. Однако президент Колумбии Густаво Петро призвал МИД страны направить Москве ноту протеста.
Twitter / Rusia en Colombia