В Москве прошёл самый сильный дождь с начала года

В Москве прошёл самый сильный дождь с начала 2023 года, за последние 12 часов выпало почти треть месячной нормы осадков. Об этом в телеграм-канале сообщил сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В Москве, за последние 12 часов в осадкомеры метеорологов попало 22 миллиметров осадков, что составляет почти треть (29%) от положенного за месяц — это оказались самые сильные осадки в столице с конца прошлого года", — написал он.

По словам синоптика, минувшей ночью на центральные области европейской части России обрушились сильные дожди, они составили до 40% от климатической нормы июня. В эпицентре непогоды оказалась Московская область, причём самым "мокрым" стал Новый Иерусалим. По словам Леуса, там выпало 28 миллиметров дождя или 40% от июньской нормы. Также непогода была и в других регионах РФ. Например, в Тверской области выпало до 25 миллиметров осадков, в Тульской области — 14 миллиметров, в Смоленской и Брянской — по 13 миллиметров.

Кроме того, сегодня, 29 июня, в Москве ожидаются дожди и грозы после полудня. Температура воздуха в столице будет до плюс 22 градусов, в Подмосковье — до плюс 23 градусов. По словам синоптика, ветер ожидается юго-восточный, от четырёх до девяти метров в секунду. На следующий день погода будет почти такая же: дожди, днём температура ожидается до плюс 21 градуса.