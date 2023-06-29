Регион

Уведомления отключены

29 июня, 04:00

Названы города, где выходные придётся провести на жаре или в прохладе

Самая тёплая погода 1 и 2 июля ожидается в шести городах России

Ближайшие выходные в Москве будут облачными с прояснениями, а среднесуточная температура составит плюс 24 градуса. Такой прогноз представили аналитики "Яндекс.Погоды", изучившие с помощью технологии "Метеум" данные о погоде в России 1 и 2 июля. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Волгограде, Омске и Ростове-на-Дону. Там воздух прогреется до +27…+30 °С. Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга и Самары, где ожидаемая температура составит +20…+21 °С.

Метеочувствительным приготовиться: Последние дни июня станут одними из самых дождливых и холодных за 10 лет

Метеочувствительным приготовиться: Последние дни июня станут одними из самых дождливых и холодных за 10 лет

Погода 1 июля в городах-миллионниках:

  • Волгоград — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Воронеж — +22 °С, небольшой дождь;
  • Екатеринбург — +29 °С, облачно с прояснениями;
  • Казань — +22 °С, облачно с прояснениями;
  • Красноярск — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Москва — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Нижний Новгород — +21 °С, небольшой дождь;
  • Новосибирск — +20 °С, облачно с прояснениями;
  • Омск — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Пермь — +26 °С, пасмурно;
  • Ростов-на-Дону — +25 °С, облачно с прояснениями;
  • Самара — +21 °С, небольшой дождь;
  • Санкт-Петербург — +21 °С, дождь;
  • Уфа — +27 °С, дождь;
  • Челябинск — +30 °С, облачно с прояснениями.

Погода 2 июля в городах-миллионниках:

  • Волгоград — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Воронеж — +22 °С, облачно с прояснениями;
  • Екатеринбург — +29 °С, пасмурно;
  • Казань — +22 °С, облачно с прояснениями;
  • Красноярск — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Москва — +24 °С, облачно с прояснениями;
  • Нижний Новгород — +21 °С, дождь;
  • Новосибирск — +20 °С, облачно с прояснениями;
  • Омск — +24 °С, малооблачно;
  • Пермь — +26 °С, небольшой дождь;
  • Ростов-на-Дону — +25 °С, облачно с прояснениями;
  • Самара — +21 °С, облачно с прояснениями;
  • Санкт-Петербург — +21 °С, небольшой дождь;
  • Уфа — +27 °С, небольшой дождь;
  • Челябинск — +30 °С, пасмурно.

Врач объяснила, почему летом так легко простудиться

Врач объяснила, почему летом так легко простудиться

А ранее стилист подобрала три идеальных образа для офиса, когда на улице жарко. Так, по словам эксперта, в этот период лучше отдать предпочтение лёгким сарафанам и платьям на тонких бретельках.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Погода
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров