Названы города, где выходные придётся провести на жаре или в прохладе

Ближайшие выходные в Москве будут облачными с прояснениями, а среднесуточная температура составит плюс 24 градуса. Такой прогноз представили аналитики "Яндекс.Погоды", изучившие с помощью технологии "Метеум" данные о погоде в России 1 и 2 июля. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Волгограде, Омске и Ростове-на-Дону. Там воздух прогреется до +27…+30 °С. Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга и Самары, где ожидаемая температура составит +20…+21 °С.

Погода 1 июля в городах-миллионниках: Волгоград — +24 °С, облачно с прояснениями;

Воронеж — +22 °С, небольшой дождь;

Екатеринбург — +29 °С, облачно с прояснениями;

Казань — +22 °С, облачно с прояснениями;

Красноярск — +24 °С, облачно с прояснениями;

Москва — +24 °С, облачно с прояснениями;

Нижний Новгород — +21 °С, небольшой дождь;

Новосибирск — +20 °С, облачно с прояснениями;

Омск — +24 °С, облачно с прояснениями;

Пермь — +26 °С, пасмурно;

Ростов-на-Дону — +25 °С, облачно с прояснениями;

Самара — +21 °С, небольшой дождь;

Санкт-Петербург — +21 °С, дождь;

Уфа — +27 °С, дождь;

Челябинск — +30 °С, облачно с прояснениями.

Погода 2 июля в городах-миллионниках: Волгоград — +24 °С, облачно с прояснениями;

Воронеж — +22 °С, облачно с прояснениями;

Екатеринбург — +29 °С, пасмурно;

Казань — +22 °С, облачно с прояснениями;

Красноярск — +24 °С, облачно с прояснениями;

Москва — +24 °С, облачно с прояснениями;

Нижний Новгород — +21 °С, дождь;

Новосибирск — +20 °С, облачно с прояснениями;

Омск — +24 °С, малооблачно;

Пермь — +26 °С, небольшой дождь;

Ростов-на-Дону — +25 °С, облачно с прояснениями;

Самара — +21 °С, облачно с прояснениями;

Санкт-Петербург — +21 °С, небольшой дождь;

Уфа — +27 °С, небольшой дождь;

Челябинск — +30 °С, пасмурно.