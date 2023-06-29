Названы города, где выходные придётся провести на жаре или в прохладе
Самая тёплая погода 1 и 2 июля ожидается в шести городах России
Ближайшие выходные в Москве будут облачными с прояснениями, а среднесуточная температура составит плюс 24 градуса. Такой прогноз представили аналитики "Яндекс.Погоды", изучившие с помощью технологии "Метеум" данные о погоде в России 1 и 2 июля. Результаты исследования оказались в распоряжении Лайфа.
Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Волгограде, Омске и Ростове-на-Дону. Там воздух прогреется до +27…+30 °С. Наиболее прохладными выходные станут для жителей Новосибирска, Нижнего Новгорода, Красноярска, Санкт-Петербурга и Самары, где ожидаемая температура составит +20…+21 °С.
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Погода 1 июля в городах-миллионниках:
- Волгоград — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Воронеж — +22 °С, небольшой дождь;
- Екатеринбург — +29 °С, облачно с прояснениями;
- Казань — +22 °С, облачно с прояснениями;
- Красноярск — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Москва — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Нижний Новгород — +21 °С, небольшой дождь;
- Новосибирск — +20 °С, облачно с прояснениями;
- Омск — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Пермь — +26 °С, пасмурно;
- Ростов-на-Дону — +25 °С, облачно с прояснениями;
- Самара — +21 °С, небольшой дождь;
- Санкт-Петербург — +21 °С, дождь;
- Уфа — +27 °С, дождь;
- Челябинск — +30 °С, облачно с прояснениями.
Погода 2 июля в городах-миллионниках:
- Волгоград — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Воронеж — +22 °С, облачно с прояснениями;
- Екатеринбург — +29 °С, пасмурно;
- Казань — +22 °С, облачно с прояснениями;
- Красноярск — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Москва — +24 °С, облачно с прояснениями;
- Нижний Новгород — +21 °С, дождь;
- Новосибирск — +20 °С, облачно с прояснениями;
- Омск — +24 °С, малооблачно;
- Пермь — +26 °С, небольшой дождь;
- Ростов-на-Дону — +25 °С, облачно с прояснениями;
- Самара — +21 °С, облачно с прояснениями;
- Санкт-Петербург — +21 °С, небольшой дождь;
- Уфа — +27 °С, небольшой дождь;
- Челябинск — +30 °С, пасмурно.
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