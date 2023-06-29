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29 июня, 08:45

Новым гендиректором "Москвича" назначен Ханс-Петер Мозер

<p>Новый гендиректор завода "Москвич" Ханс-Петер Мозер. Обложка © <a href="https://moskvich-auto.ru/news/show/Hans-Peter-Mozer-naznacen-general-nym-direktorom-zavoda-Moskvic" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Москвич"</a></p>

Новый гендиректор завода "Москвич" Ханс-Петер Мозер. Обложка © "Москвич"

Новым генеральным директором автозавода "Москвич" назначен немец Ханс-Петер Мозер. Он сменил на этой должности Дмитрия Пронина, сообщает пресс-служба предприятия.

"Решением совета директоров АО МАЗ "Москвич" Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором компании с 29 июня 2023 года. Дмитрий Пронин, ранее занимавший эту должность, становится председателем совета директоров АО МАЗ "Москвич", — говорится в пресс-релизе.

Ханс-Петер Мозер появился на свет в 1954 году в германском городе Лаупхайм. Образование он получил в области экономики и управления предприятием в одном из лучших университетов ФРГ. На протяжении многих лет Ханс-Петер занимал руководящие должности в крупных международных и отечественных компаниях. По данным пресс-службы "Москвича", он уже успел показать себя как сильный лидер, который добивается высоких финансово-экономических результатов и способен отвечать на сложнейшие вызовы.

Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 1%

Стоимость автомобилей "Москвич" выросла на 1%

Ранее Лайф писал, что "Автотор" собирается производить автомобили ещё двух китайских брендов. Получается, с конвейера предприятия будут сходить до 20–22 моделей вместо девяти.

Светлана Оперук
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