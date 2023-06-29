Новым гендиректором "Москвича" назначен Ханс-Петер Мозер

Ханс-Петер Мозер появился на свет в 1954 году в германском городе Лаупхайм. Образование он получил в области экономики и управления предприятием в одном из лучших университетов ФРГ. На протяжении многих лет Ханс-Петер занимал руководящие должности в крупных международных и отечественных компаниях. По данным пресс-службы "Москвича", он уже успел показать себя как сильный лидер, который добивается высоких финансово-экономических результатов и способен отвечать на сложнейшие вызовы.