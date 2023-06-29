Стало известно о состоянии напарника убитого в Подмосковье 25-летнего лейтенанта

Сотрудники СУ СКР по Московской области подтвердили, что 28 июня погиб полицейский, который прибыл в Орехово-Зуево для задержания четырёх подозреваемых в вымогательстве. Один из преступников выстрелил в двух правоохранителей не менее пяти раз. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

"В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Также сотрудники регионального управления СКР и криминалисты осматривают место происшествия, уже изъяты пять гильз и другие предметы. По нашим данным, напарник убитого лейтенанта всё ещё в больнице: в ходе перестрелки он был ранен в руку и ногу.