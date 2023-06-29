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29 июня, 10:01

Стало известно о состоянии напарника убитого в Подмосковье 25-летнего лейтенанта

СКР подтвердил убийство полицейского при задержании вымогателей в Орехово-Зуеве

<p>Место убийства 25-летнего лейтенанта в Подмосковье. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gsuskmosobl/1332" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГСУ СК России по Московской области</a></p>

Место убийства 25-летнего лейтенанта в Подмосковье. Фото © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Сотрудники СУ СКР по Московской области подтвердили, что 28 июня погиб полицейский, который прибыл в Орехово-Зуево для задержания четырёх подозреваемых в вымогательстве. Один из преступников выстрелил в двух правоохранителей не менее пяти раз. Об этом сообщает в телеграм-канале пресс-служба ведомства.

"В результате один из сотрудников скончался от ранения, второй находится в больнице", — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что подозреваемый задержан, с ним проводятся следственные действия. Также сотрудники регионального управления СКР и криминалисты осматривают место происшествия, уже изъяты пять гильз и другие предметы. По нашим данным, напарник убитого лейтенанта всё ещё в больнице: в ходе перестрелки он был ранен в руку и ногу.

Кровавая стрелка из-за ремонта: Стали известны детали убийства 25-летнего лейтенанта в автосервисе в Подмосковье

Кровавая стрелка из-за ремонта: Стали известны детали убийства 25-летнего лейтенанта в автосервисе в Подмосковье

Напомним, сегодня утром сообщалось, что полицейский погиб при задержании преступников в Подмосковье, ещё один ранен. Инцидент произошёл в ночь на 29 июня.

Светлана Оперук
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