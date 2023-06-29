Зампред Правительства КЧР отправлена под домашний арест по делу о хищении 100 млн

Заместителя председателя Правительства Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

Ранее Лайф писал, что против Гербековой завели уголовное дело за создание ОПГ и хищение денег из федерального бюджета через Республиканскую клиническую больницу, где она с 2018 по 2022 год работала главврачом. Следствие считает, что, будучи в должности, 62-летняя Гербекова создала преступную группу, в которую вошли не менее семи человек. Они присвоили 100 миллионов рублей бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ, приобретении товарно-материальных ценностей, препаратов, списании дизельного топлива и начислении зарплат сотрудникам больницы.