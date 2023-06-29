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29 июня, 09:48

Зампред Правительства КЧР отправлена под домашний арест по делу о хищении 100 млн

Зампреда Правительства Карачаево-Черкесии Гербекову отправили под домашний арест

<p>Ирина Гербекова. Обложка © Министерство труда и социальной защиты КЧР</p>

Ирина Гербекова. Обложка © Министерство труда и социальной защиты КЧР

Заместителя председателя Правительства Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову, подозреваемую в хищении более 100 миллионов рублей, отправили под домашний арест. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

"В отношении руководителя преступного сообщества суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста", — уточнили в пресс-службе управления.

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Ранее Лайф писал, что против Гербековой завели уголовное дело за создание ОПГ и хищение денег из федерального бюджета через Республиканскую клиническую больницу, где она с 2018 по 2022 год работала главврачом. Следствие считает, что, будучи в должности, 62-летняя Гербекова создала преступную группу, в которую вошли не менее семи человек. Они присвоили 100 миллионов рублей бюджетных средств при выполнении строительно-монтажных работ, приобретении товарно-материальных ценностей, препаратов, списании дизельного топлива и начислении зарплат сотрудникам больницы.

Иван Косицын
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  • Карачаево-Черкесия, Республика

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