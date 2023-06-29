Флаг над Эльбрусом: "Движение первых" покорило самую высокую точку Европы

Участники "Движения первых" покорили самую высокую точку Европы, установив впервые в своей истории флаг организации на горе Эльбрус, на высоте 5642 метра. Как сообщили Лайфу, восхождение на вершину было приурочено ко Дню Молодёжи (24 июня) и продолжалось пять дней. На Эльбрус символ организации в составе группы из четырёх альпинистов из Москвы доставила наставник движения Ксения Христофорова.

Альпинисты "Движения первых" установили на Эльбрусе флаг организации. Видео © РДДМ "Движение первых"

"Эльбрус невероятно величественный и прекрасный! Горы — это всегда проверка духа, мужества и силы намерения. Именно эти качества важны для "Первых", — подчеркнула она.

Председатель правления российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров подчеркнул, что флаг организации на высочайшей точке Европы — символ, дающий настоящее понимание того, что значит быть "Первым". Маршрут альпинистов состоялся через озеро Сылтран-Кёль, там они прошли акклиматизацию и подготовили организм к восхождению. К вечеру 24 июня группа преодолела отметку в четыре тысячи метров. Следующие два дня команду ждал подъём до скал Пастухова и новое достижение — 5100 метров, откуда и начался штурм вершины Эльбруса, поделились в пресс-службе движения.

Готовиться к восхождению альпинисты начали ещё за полгода до этого. Им пришлось тренироваться, чтобы повысить выносливость и укрепить тело, а также придерживаться правильного питания, содержащего специальные витамины и минеральные комплексы. За несколько недель до знаменательного дня тренировки стали проходить в высокогорных районах Приэльбрусья, где команда восходила на высоту до трёх тысяч метров. На данном этапе гора Чегет была максимальной вершиной.