Россияне поделились идеями о заполнении пустующих мест в ТЦ

Жители РФ довольно часто посещают торговые центры, причём более половины из них ходят в них минимум один раз в неделю. Таковы результаты опроса, который провёл Центр социальных исследований и технологических инноваций Факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ.

Четверть респондентов (26%) рассказали, что посещают ТЦ раз в месяц. Реже туда ходят 15% опрошенных, и 7% вообще не ходят в такие места. Россиян также спросили о том, чем, по их мнению, нужно заполнить площади торговых центров, которые раньше занимали иностранные бренды. Половина опрошенных (55%) хотят, чтобы эти пространства использовались для продажи российских товаров.

"28% респондентов считают, что пустующие пространства стоит заполнить иностранной продукцией дружественных государств (среди молодёжи — 36%). Ещё 7% опрошенных заявили, что их стоит использовать для неторговых услуг", — говорится в исследовании.

В качестве таковых россияне назвали детские развлекательные центры (42%) и комнаты присмотра за детьми (28%). Есть и те, кто призывает разместить там МФЦ, отделения банков и пункты выдачи заказов.

Согласно опросу, в ТЦ россияне чаще посещают продуктовые супермаркеты (65%) и магазины одежды и обуви (44%). Фудкорты чаще всех посещают молодежь (35%), респонденты среднего возраста 30–44 лет (32%). Всего было опрошено 2200 респондентов по РФ и тысяча человек в Москве.