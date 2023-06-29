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29 июня, 10:19

Песков высказался о создании высшего военного совета России и Белоруссии

Песков: Дискуссий о создании высшего военного совета РФ и Белоруссии не ведётся

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о возможности создания высшего военного совета России и Белоруссии не ведётся. Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.

"Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счёт дискуссий не ведётся", — отметил Песков, говоря о возможности создания высшего военного совета РФ и Белоруссии или Союзного государства.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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