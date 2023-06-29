Песков высказался о создании высшего военного совета России и Белоруссии
Песков: Дискуссий о создании высшего военного совета РФ и Белоруссии не ведётся
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дискуссий о возможности создания высшего военного совета России и Белоруссии не ведётся. Об этом представитель Кремля заявил в ходе общения с журналистами.
"Что касается названного вами органа, я здесь ничего сказать не могу. Каких-либо сейчас на этот счёт дискуссий не ведётся", — отметил Песков, говоря о возможности создания высшего военного совета РФ и Белоруссии или Союзного государства.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле "нормально" отнеслись к рассказу президента Белоруссии Александра Лукашенко о вооружённом мятеже ЧВК "Вагнер".