Песков заявил, что не видит предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине

В Кремле заявили об отсутствии пока предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для России самое главное — достижение тех целей специальной военной операции, которые были сформулированы главой государства. И эти цели, подчеркнул он, будут достигнуты.

"Есть определённые усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается", — отметил Песков в беседе с журналистами в четверг, 29 июня.