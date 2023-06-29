Песков заявил, что не видит предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине
В Кремле заявили об отсутствии пока предпосылок к дипломатическому урегулированию на Украине. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для России самое главное — достижение тех целей специальной военной операции, которые были сформулированы главой государства. И эти цели, подчеркнул он, будут достигнуты.
"Есть определённые усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но пока, к сожалению, предпосылок к этому нет, поэтому СВО продолжается", — отметил Песков в беседе с журналистами в четверг, 29 июня.
К слову, на днях Песков уже констатировал, что никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается. Так он отреагировал на предположения, что белорусский лидер Александр Лукашенко мог бы выступить посредником в переговорном процессе. По словам представителя Кремля, Запад и Киев полностью исключают возможность любого диалога.