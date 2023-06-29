Госдума приняла закон о новой программе долгосрочных сбережений граждан

Закон о новой программе долгосрочных сбережений граждан был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Инициатором документа выступило Правительство РФ.

Согласно пояснительной записке, программа долгосрочных сбережений представляет собой простой и привлекательный финансовый продукт для граждан. Она позволяет пополнять сбережения как за счёт личных средств граждан, так и за счёт пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в рамках обязательного пенсионного страхования. Участие в программе является добровольным.

Чтобы принять участие в программе, нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Также возможно заключение договоров долгосрочных сбережений между юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц.

Закон определяет особенности деятельности НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений. В нём устанавливаются условия договора, основания и порядок выплаты сбережений, перечень особых жизненных ситуаций, условия выплаты сбережений наследникам в случае смерти участника программы.