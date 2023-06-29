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Опубликовано 29 июня 2023, 13:48

Госдума приняла закон о новой программе долгосрочных сбережений граждан

Закон о новой программе долгосрочных сбережений граждан был принят Госдумой в третьем, окончательном чтении. Инициатором документа выступило Правительство РФ.

Согласно пояснительной записке, программа долгосрочных сбережений представляет собой простой и привлекательный финансовый продукт для граждан. Она позволяет пополнять сбережения как за счёт личных средств граждан, так и за счёт пенсионных накоплений, сформированных в их пользу в рамках обязательного пенсионного страхования. Участие в программе является добровольным.

Чтобы принять участие в программе, нужно будет заключить договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Также возможно заключение договоров долгосрочных сбережений между юридическими или физическими лицами в пользу третьих лиц.

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Закон определяет особенности деятельности НПФ в рамках программы долгосрочных сбережений. В нём устанавливаются условия договора, основания и порядок выплаты сбережений, перечень особых жизненных ситуаций, условия выплаты сбережений наследникам в случае смерти участника программы.

Ранее Лайф писал о том, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект о штрафах и уголовной ответственности для коллекторов за угрозы и насилие в отношении должников.

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duma.gov.ru

Илья Суриков
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