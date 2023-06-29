ВСУ потеряли более 500 бойцов на самом смертоносном участке фронта

В ходе боевых действий на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР и Тоненькое ДНР грамотными и мужественными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", — рассказал он.

Кроме живой силы противника ВС РФ также уничтожены танк ВСУ, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. А в районе населённого пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.