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Опубликовано 29 июня 2023, 11:27
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ВСУ потеряли более 500 бойцов на самом смертоносном участке фронта

ВСУ на Донецком направлении потеряли до 530 военных убитыми и ранеными

В ходе боевых действий на Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 530 военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в районах населённых пунктов Белогоровка ЛНР и Тоненькое ДНР грамотными и мужественными действиями подразделений Южной группировки войск успешно отражено четыре атаки противника", — рассказал он.

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Кроме живой силы противника ВС РФ также уничтожены танк ВСУ, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, гаубицы "Мста-Б" и Д-20. А в районе населённого пункта Выемка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Краматорске 27 июня были уничтожены два генерала и до 50 офицеров ВСУ. Таковы уточнённые данные Минобороны РФ.

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Getty Images / SOPA Images / Mihir Melwani

Илья Суриков
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