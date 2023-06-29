Депутат — о катастрофических потерях ВСУ на российских минных полях: Всё равно что головой о стену

Катастрофические потери ВСУ, о которых сообщила газета Forbes, свидетельствуют о том, что выстроенная российскими войсками линия обороны для противника непреодолима. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Чем больше подходов заминировано, тем меньше у нас человеческих жертв. Ещё один показатель того, что Россия выбрала верную тактику, а выстроенная нами линия обороны для противника непреодолима. Сколько бы ни бились ВСУ своей западной бронетехникой — это всё равно что головой о стену, просто уничтожают поставленные танки и БМП, а нам, хоть и тяжело, но в целом в тех же окопах", — рассказал парламентарий.