Депутат — о катастрофических потерях ВСУ на российских минных полях: Всё равно что головой о стену
Журавлёв: Огромные потери ВСУ — это показатель, что ВС РФ выбрали верную тактику
Катастрофические потери ВСУ, о которых сообщила газета Forbes, свидетельствуют о том, что выстроенная российскими войсками линия обороны для противника непреодолима. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.
"Чем больше подходов заминировано, тем меньше у нас человеческих жертв. Ещё один показатель того, что Россия выбрала верную тактику, а выстроенная нами линия обороны для противника непреодолима. Сколько бы ни бились ВСУ своей западной бронетехникой — это всё равно что головой о стену, просто уничтожают поставленные танки и БМП, а нам, хоть и тяжело, но в целом в тех же окопах", — рассказал парламентарий.
Он подчеркнул, что теперь "даже самым отчаянным русофобам" приходится припоминать, что русские не сдаются, и даже всей мощью американского и европейского оружия им нас никогда не победить.
Напомним, обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил о катастрофических потерях ВСУ в начале контрнаступления. По его данным, украинские войска в ходе попытки преодолеть минные поля 8 июня понесли ещё большие потери, чем предполагалось изначально. А потери в технике исчисляются десятками.
ТАСС / Николай Тришин