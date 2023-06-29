Регион

Уведомления отключены

29 июня, 10:45

Депутат — о катастрофических потерях ВСУ на российских минных полях: Всё равно, что головой о стену

Журавлёв: Огромные потери ВСУ — это показатель, что ВС РФ выбрали верную тактику

Катастрофические потери ВСУ, о которых сообщила газета Forbes, свидетельствуют о том, что выстроенная российскими войсками линия обороны для противника непреодолима. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлёв.

"Чем больше подходов заминировано, тем меньше у нас человеческих жертв. Ещё один показатель того, что Россия выбрала верную тактику, а выстроенная нами линия обороны для противника непреодолима. Сколько бы ни бились ВСУ своей западной бронетехникой — это всё равно что головой о стену, просто уничтожают поставленные танки и БМП, а нам, хоть и тяжело, но в целом в тех же окопах", — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что теперь "даже самым отчаянным русофобам" приходится припоминать, что русские не сдаются, и даже всей мощью американского и европейского оружия им нас никогда не победить.

Путин привёл уточнённые данные о потерях ВСУ в технике при контрнаступлении

Путин привёл уточнённые данные о потерях ВСУ в технике при контрнаступлении

Напомним, обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил о катастрофических потерях ВСУ в начале контрнаступления. По его данным, украинские войска в ходе попытки преодолеть минные поля 8 июня понесли ещё большие потери, чем предполагалось изначально. А потери в технике исчисляются десятками.

Обложка ©

ТАСС / Николай Тришин

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров