Проваливший ОГЭ девятиклассник трагически погиб перед пересдачей
В Кировской области подросток погиб после проваленного ОГЭ по математике
В городе Слободской Кировской области ученик девятого класса погиб после неудачно сданного ОГЭ по математике. Тело подростка обнаружили под окнами дома, в котором он жил вместе с родителями на четвёртом этаже, пишет SHOT.
Трагедия произошла в день пересдачи экзамена, к которому школьник готовился и очень волновался. Тело подростка обнаружила соседка в десятом часу утра. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве госпитализировали отравившегося успокоительными подростка. Он выпил их, поскольку переживал из-за основного государственного экзамена.
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