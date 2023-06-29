Проваливший ОГЭ девятиклассник трагически погиб перед пересдачей

В городе Слободской Кировской области ученик девятого класса погиб после неудачно сданного ОГЭ по математике. Тело подростка обнаружили под окнами дома, в котором он жил вместе с родителями на четвёртом этаже, пишет SHOT.

Трагедия произошла в день пересдачи экзамена, к которому школьник готовился и очень волновался. Тело подростка обнаружила соседка в десятом часу утра. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.