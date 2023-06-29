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29 июня, 15:37

Проваливший ОГЭ девятиклассник трагически погиб перед пересдачей

В Кировской области подросток погиб после проваленного ОГЭ по математике

В городе Слободской Кировской области ученик девятого класса погиб после неудачно сданного ОГЭ по математике. Тело подростка обнаружили под окнами дома, в котором он жил вместе с родителями на четвёртом этаже, пишет SHOT.

Трагедия произошла в день пересдачи экзамена, к которому школьник готовился и очень волновался. Тело подростка обнаружила соседка в десятом часу утра. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Девятиклассник решил успокоиться перед ОГЭ психотропными препаратами, но сделал хуже

Девятиклассник решил успокоиться перед ОГЭ психотропными препаратами, но сделал хуже

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Москве госпитализировали отравившегося успокоительными подростка. Он выпил их, поскольку переживал из-за основного государственного экзамена.

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Илья Суриков
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