На Украине "дерусифицировали" село Московское

"Село Московское в Сумской области переименовали в село Киевское", — написал он в телеграм-канале.

По словам депутата, сегодня украинский парламент принял решение о переименовании ещё шести населённых пунктов, связанных с СССР. Так, посёлок Ленинка теперь называется Приветное, а Первомайское стало Гадаи. Также были "дерусифицированы" сёла Латовка, Лопухов, Новогородовка и посёлок городского типа Славское.