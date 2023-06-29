На Украине "дерусифицировали" село Московское
Депутат Гончаренко: Село Московское в Сумской области переименовали в Киевское
В Сумской области Украины "дерусифицировали" село Московское. Соответствующее решение приняла Верховная рада, сообщил украинский депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко*.
"Село Московское в Сумской области переименовали в село Киевское", — написал он в телеграм-канале.
По словам депутата, сегодня украинский парламент принял решение о переименовании ещё шести населённых пунктов, связанных с СССР. Так, посёлок Ленинка теперь называется Приветное, а Первомайское стало Гадаи. Также были "дерусифицированы" сёла Латовка, Лопухов, Новогородовка и посёлок городского типа Славское.
Ранее Лайф сообщал, что в Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого украинского космонавта Леонида Каденюка. Также были переименованы бульвар Перова и проспект Освободителей.
* Включён в перечень экстремистов и террористов.
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