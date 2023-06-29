"Эмполи" и "Болонья" заинтересовались защитником "Локомотива" Тикнизяном

Защитником армянской сборной и московского "Локомотива" Наиром Тикнизяном заинтересовались сразу два итальянских клуба Серии А — "Эмполи" и "Болонья". Об этом пишет издание "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Скауты итальянских команд следили за игрой футболиста в матчах сборной Армении в квалификации чемпионата Европы – 2024 против Уэльса (4:2) и Латвии (2:1). В игре с валлийцами защитник сделал результативную передачу, а в матче с латвийцами забил гол", — говорится в публикации.

В минувшем сезоне 24-летний воспитанник ЦСКА Тикнизян провёл 37 матчей за "Локомотив" на всех турнирах, где он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с железнодорожниками действует до лета 2026 года.