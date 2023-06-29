В Эстонии разразился скандал из-за сухпайка армии с российским содержимым

"В сухпаёк военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведённый в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Центр оборонных инвестиций взял на себя финансовые обязательства до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая впоследствии было невозможно", — указывается в материале.

Эстонские сети розничной торговли отказались от товаров российского производства с началом СВО, в том числе с полок пропал чай Greenfield. И если жители страны избавились от необходимости "делать моральный выбор", то у военных выбора нет, возмущается автор. Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм была вынуждена объясняться. Она рассказала, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. По её словам, в первую и вторую партию сухпайка эстонской армии и в самом деле входит российский чай, его заменят только в третьей партии.