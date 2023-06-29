В Эстонии разразился скандал из-за сухпайка армии с российским содержимым
ERR: Эстонские военные вынуждены пить российский чай, несмотря на санкции
Эстонским военнослужащим приходится пить чай российского производства, поскольку контракты на его поставку были заключены ещё до начала СВО на Украине. "Скандальную новость" сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.
"В сухпаёк военнослужащих Сил обороны Эстонии входит произведённый в Санкт-Петербурге чай Greenfield. Центр оборонных инвестиций взял на себя финансовые обязательства до начала конфликта между Россией и Украиной, и поменять марку чая впоследствии было невозможно", — указывается в материале.
Эстонские сети розничной торговли отказались от товаров российского производства с началом СВО, в том числе с полок пропал чай Greenfield. И если жители страны избавились от необходимости "делать моральный выбор", то у военных выбора нет, возмущается автор. Пресс-секретарь Центра оборонных инвестиций Ханна Хейннурм была вынуждена объясняться. Она рассказала, что тендер на поставку пайков состоялся в 2020 году. По её словам, в первую и вторую партию сухпайка эстонской армии и в самом деле входит российский чай, его заменят только в третьей партии.
Ранее Эстония решила не запрещать выдачу гуманитарных виз гражданам России вслед за Латвией. При этом местные власти подчеркнули, что Рига будет отклонять такие заявки от граждан РФ временно.
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