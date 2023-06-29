Как спастись от охватившего Таиланд опасного вируса чикунгунья, объяснил доктор наук

В Таиланде произошла вспышка вируса чикунгунья — это заболевание, передающееся в том числе через укусы комаров рода кусаки. О том, как защититься от недуга, рассказал вирусолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

"Чикунгунья — вирус из группы так называемых альфавирусов, передаётся насекомыми, членистоногими. Как и вирус Зика, он характерен для Африки, Азии, но не для европейского региона", — отметил специалист в разговоре с радио Sputnik.

Доктор наук добавил, что, если человек поехал в Таиланд, на Филиппины или в другую южную страну, где распространился этот вирус, он может заболеть из-за укуса комара. Симптомами инфекции являются лихорадка и боль в суставах, также возможны сердечно-сосудистые и неврологические осложнения. В частности, чикунгунья может воздействовать на глаза. По словам эксперта, инфекция весьма неприятная, хотя в большинстве случаев проходит без последствий. В случае укуса комара и появления признаков заболевания вирусолог рекомендует незамедлительно обратиться к врачу.

Для профилактики же следует защитить себя от укусов комаров. Так, Аграновский советует пользоваться репеллентами при поездке в Таиланд и на Филиппины. Кроме того, важно, чтобы в отеле были москитные сетки.