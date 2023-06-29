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29 июня, 12:52

Путин призвал помочь российским производителям "раскрутиться"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что монополия и доминирование не могут длиться вечно. В рамках форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" глава государства также отметил готовность отечественных компаний к конкуренции, но призвал на начальном этапе помочь им раскрутиться.

"Как известно, любая монополия, любое доминирование не вечны. Наши компании и команды готовы к конкуренции. Многие уже доказали это. Когда я говорю "монополия", имею в виду ваших конкурентов западных, потому что, по сути, они эту монополию во многих отраслях для себя обеспечили", — объяснил президент.

По его убеждению, производители из РФ уже сейчас доказывают, что они могут работать лучше. Путин подчеркнул, что отечественным компаниям нужно помочь "раскрутиться" ради того, чтобы в будущем они стали узнаваемыми во всём мире брендами, "которыми может и будет гордиться" родина.

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Ранее сообщалось, что президент страны Владимир Путин снова порисовал на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ), как это было десять лет назад. В этот раз результатом его творчества стало лицо человека.

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LIFE / Андрей Тишин

Александр Юнашев
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