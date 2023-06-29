Путин: У каждого региона должны быть программы по продвижению местных брендов

России нужна специальная политика продвижения отечественных брендов. Таким мнением поделился президент Владимир Путин, выступая в четверг, 29 июня, на пленарном заседании третьего ежегодного форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

Соответствующие программы, по мнению российского лидера, должны быть во всех регионах. Со слов Путина, это важное направление совместной работы.

"Нам необходима целенаправленная политика всемирного продвижения отечественных брендов на всех уровнях — в средствах массовой информации, прежде всего государственных, социальных сетях и новых медиа. Конечно, свои программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона. Хочу, чтобы меня сейчас услышали мои коллеги в регионах Российской Федерации", — подчеркнул глава государства.