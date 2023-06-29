В ЕС разработали проект гарантий безопасности для Украины c пунктом об отправке войск
FT: Проект обязательств по безопасности Украины от ЕС допускает отправку военных
Предложенный проект декларации относительно "обязательств по безопасности" для Украины со стороны Евросоюза предусматривает возможность отправки "военных миссий ЕС" в страну только при согласии всех членов объединения. Об этом сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники и документ.
Собеседник издания отметил, что проект предусматривает расширение инициативы по обучению украинских военных и возможность проведения военных миссий ЕС на территории Украины.
Ранее Лайф рассказывал о том, что Дания против смягчения для Украины требований по вступлению в Евросоюз. Министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен заявил о том, что страна выступает за сохранение общих правил для всех государств-кандидатов.
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