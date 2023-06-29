В ЕС разработали проект гарантий безопасности для Украины c пунктом об отправке войск

Предложенный проект декларации относительно "обязательств по безопасности" для Украины со стороны Евросоюза предусматривает возможность отправки "военных миссий ЕС" в страну только при согласии всех членов объединения. Об этом сообщило британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники и документ.

Собеседник издания отметил, что проект предусматривает расширение инициативы по обучению украинских военных и возможность проведения военных миссий ЕС на территории Украины.