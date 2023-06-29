Дания потребовала "не опускать планку" ради ускоренного приёма Украины в ЕС

Дания против смягчения для Украины требований по вступлению в Евросоюз и выступает за сохранение общих правил для всех государств-кандидатов. Такое заявление сделал министр иностранных дел королевства Ларс Лёкке Расмуссен в интервью газете The Financial Times.

Глава МИД пояснил, что Копенгаген поддерживает вступление Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан в ЕС. Тем не менее, по его убеждению, геополитика не должна становиться причиной откладывания необходимых требований. Как указал главный датский дипломат, "реформы легче проводить, когда ещё только вступаешь, а не когда уже вступил".