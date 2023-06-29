На Украине отблагодарили белорусский батальон за бои на стороне ВСУ

Горсовет Житомира принял решение переименовать улицу Белорусскую в честь полка имени Кастуся Калиновского, боевики которого действуют против России и на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале городских властей.

"В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь полка имени Кастуся Калиновского. Такое решение приняла сессия городского совета", — указывается в сообщении.

Напомним, в мае 2022 года командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского под позывным Волат погиб в ходе СВО. Причём он был на тот момент шестым уроженцем Белоруссии, который отдал свою жизнь во время спецоперации.