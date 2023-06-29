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29 июня, 13:49

На Украине отблагодарили белорусский батальон за бои на стороне ВСУ

В Житомире переименовали улицу Белорусскую в честь полка Кастуся Калиновского

<p>Боевики полка имени Кастуся Калиновского на решении переименовать улицу в Житомире в их честь. Обложка © t.me / zhtmr</p>

Боевики полка имени Кастуся Калиновского на решении переименовать улицу в Житомире в их честь. Обложка © t.me / zhtmr

Горсовет Житомира принял решение переименовать улицу Белорусскую в честь полка имени Кастуся Калиновского, боевики которого действуют против России и на стороне Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале городских властей.

"В Житомире улицу Белорусскую переименовали в честь полка имени Кастуся Калиновского. Такое решение приняла сессия городского совета", — указывается в сообщении.

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Напомним, в мае 2022 года командир роты белорусского батальона Кастуся Калиновского под позывным Волат погиб в ходе СВО. Причём он был на тот момент шестым уроженцем Белоруссии, который отдал свою жизнь во время спецоперации.

Светлана Оперук
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