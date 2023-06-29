Арбитра Анастасию Пустовойтову не вызвали на сбор судей РПЛ

Сбор судей РПЛ, который продлится до 5 июля, стартовал в Москве. На него были приглашены 23 арбитра, а также семь видеоарбитров, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

В список вызванных рефери вошли, в частности, Евгений Буланов и Сергей Цыганок. Они введены вместо Ивана Сиденкова и Антона Фролова. При этом последние два арбитра вместе с Николаем Волошиным, Анатолием Жабченко, Верой Опейкиной, Игорем Паниным и Андреем Фисенко, если успешно пройдут все тесты, смогут работать на играх чемпионата России-2023/24 в качестве ассистента главного судьи на ВАР. В отличие от Анастасии Пустовойтовой, которой нет в списке.