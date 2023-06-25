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25 июня, 10:50

"Глупые люди": Форвард "Крыльев Советов" не оценил шутку об отсутствии голов из-за смены фамилии

Писарский назвал глупыми тех, кто связывает смену фамилии с отсутствием голов

<p>Обложка © <a href="https://pfcks.ru/news/novosti_1586.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>ПФК "Крылья Советов"</p>

Обложка © Сайт ПФК "Крылья Советов"

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что не видит абсолютно никакой связи между сменой его фамилии и отсутствием голов, а всех, кто шутит на эту тему, он назвал "глупыми". Отметим, что после превращения из Сычевого и ухода из "Оренбурга" в самарский клуб игрок до сих пор не забил ни одного мяча на чемпионате России.

"Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия — это фактор, который не влияет на голы. Это глупые люди шутят", — сказал 27-летний форвард в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

В первой части сезона РПЛ 2022/23 футболист выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой и забил 14 голов. Зимой нападающий перешёл в "Крылья Советов" и сменил фамилию на Писарский, после чего не смог отличиться на турнире.

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Ранее Лайф сообщал, что РПЛ представила календарь нового сезона чемпионата страны по футболу. Первый тур состоится уже 21–23 июля, а зимняя пауза наступит после 18-го тура, который пройдёт с 8 по 10 декабря.

Наталья Исакова
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