"Глупые люди": Форвард "Крыльев Советов" не оценил шутку об отсутствии голов из-за смены фамилии

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский заявил, что не видит абсолютно никакой связи между сменой его фамилии и отсутствием голов, а всех, кто шутит на эту тему, он назвал "глупыми". Отметим, что после превращения из Сычевого и ухода из "Оренбурга" в самарский клуб игрок до сих пор не забил ни одного мяча на чемпионате России.

"Как фамилия может влиять на голы? Игрок или команда могут влиять на результативность, а фамилия — это фактор, который не влияет на голы. Это глупые люди шутят", — сказал 27-летний форвард в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

В первой части сезона РПЛ 2022/23 футболист выступал за "Оренбург" под фамилией Сычевой и забил 14 голов. Зимой нападающий перешёл в "Крылья Советов" и сменил фамилию на Писарский, после чего не смог отличиться на турнире.