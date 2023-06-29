Психиатр объяснил, почему среди маньяков и убийц больше мужчин

Психиатр-нарколог психоневрологического отделения Долгопрудненской больницы Анатолий Бойко рассказал, почему мужчины чаще становятся серийными маньяками и убийцами. Так, по словам специалиста, такая тенденция связана с сексуальностью и агрессией.

"У мужчин гораздо чаще бывают различные сексуальные проблемы. Особенно у тех, кто в детстве подвергался не совсем адекватным действиям со стороны взрослых. Такие люди не могут полноценно реализовать своё желание и вынуждены прибегать к каким-то суррогатным вещам", — сказал Бойко в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Если представитель сильного пола боится вступить в интимные отношения с женщиной, то у него, как указал психиатр, нарастает напряжение, которое может принять нежелательные формы. При этом так называемых прирождённых маньяков — очень мало, в большинстве случаев это люди, которые стали ими в результате негативного влияния в детстве. Как пояснил специалист, за агрессией всегда скрывается страх и тревога. При этом чувство вины и злость на себя переносятся на окружающих. В связи с этим психиатр посоветовал женщинам крайне внимательнее относиться к мужчинам, которые проявляют к ним симпатию.