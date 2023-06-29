Главная версия — автопортрет: Детей попросят разгадать секрет рисунка Путина с АСИ

Президент России Владимир Путин, вероятно, нарисовал на сенсорной доске на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) автопортрет. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал гендиректор компании NexTouch Владимир Крикушенко.

Гендиректор компании NexTouch рассказал о рисунке Владимира Путина. Видео © LIFE

"Я думаю, прежде всего доску мы разместим в шоуруме, будем показывать нашим партнёрам. Попробуем разгадать, что нарисовал Владимир Владимирович. Судя по подписи, ощущение, что это автопортрет. Но надо ещё проанализировать", — отметил он.

Крикушенко также выразил уверенность, что дети подключатся к этому вопросу и помогут разгадать секрет рисунка главы государства. По его словам, ручку, которой рисовал Путин, он сохранит.