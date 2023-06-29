Главная версия — автопортрет: Детей попросят разгадать секрет рисунка Путина с АСИ
Гендиректор компании NexTouch считает рисунок Путина с АСИ автопортретом
Президент РФ Владимир Путин на АСИ. LIFE
Президент России Владимир Путин, вероятно, нарисовал на сенсорной доске на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) автопортрет. Такое мнение в беседе с Лайфом высказал гендиректор компании NexTouch Владимир Крикушенко.
Гендиректор компании NexTouch рассказал о рисунке Владимира Путина. Видео © LIFE
"Я думаю, прежде всего доску мы разместим в шоуруме, будем показывать нашим партнёрам. Попробуем разгадать, что нарисовал Владимир Владимирович. Судя по подписи, ощущение, что это автопортрет. Но надо ещё проанализировать", — отметил он.
Крикушенко также выразил уверенность, что дети подключатся к этому вопросу и помогут разгадать секрет рисунка главы государства. По его словам, ручку, которой рисовал Путин, он сохранит.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин снова порисовал на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ), как это было десять лет назад. В этот раз результатом его творчества стало лицо улыбающегося человечка. Завершив, Путин с улыбкой поставил на сенсорной панели свою подпись.