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29 июня, 14:46

Мэр сибирского города умер в Израиле

Глава Мегиона в ХМАО Олег Дейнека умер в 69 лет после продолжительной болезни

<p>Олег Дейнека. Фото © <a href="https://admmegion.ru/news/372025/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">admmegion.ru</a></p>

Олег Дейнека. Фото © admmegion.ru

В 69 лет ушёл из жизни глава Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Олег Дейнека. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба администрации города. Лечение он проходил в клинике Израиля.

"29 июня после продолжительной болезни ушёл из жизни глава города Олег Александрович Дейнека — человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить. <...> К огромному сожалению, тяжёлая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты", — говорится в сообщении.

Олег Дейнека занял должность главы Мегиона в 2015 году. Он руководствовался принципом сделать жизнь горожан более комфортной и удобной. Под его началом строились детсады и новые жилые микрорайоны, благоустраивались дворовые территории и городские пространства. При принятии решений он всегда опирался на мнение жителей муниципального образования. Для Дейнеки не было чужих и второстепенных проблем. Кроме того, указывается, что благодаря ему в Мегионе появился Совет руководителей предприятий города, в который входит "Славнефть-Мегионнефтегаз". Администрация выразила искренние соболезнования семье Дейнеки.

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Светлана Оперук
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