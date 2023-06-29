Мэр сибирского города умер в Израиле

В 69 лет ушёл из жизни глава Мегиона в Ханты-Мансийском автономном округе Олег Дейнека. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщает пресс-служба администрации города. Лечение он проходил в клинике Израиля.

"29 июня после продолжительной болезни ушёл из жизни глава города Олег Александрович Дейнека — человек, значение которого в развитии муниципального образования за последние десятилетия трудно переоценить. <...> К огромному сожалению, тяжёлая продолжительная болезнь не позволила Олегу Александровичу воплотить в жизнь многие интересные и перспективные проекты", — говорится в сообщении.

Олег Дейнека занял должность главы Мегиона в 2015 году. Он руководствовался принципом сделать жизнь горожан более комфортной и удобной. Под его началом строились детсады и новые жилые микрорайоны, благоустраивались дворовые территории и городские пространства. При принятии решений он всегда опирался на мнение жителей муниципального образования. Для Дейнеки не было чужих и второстепенных проблем. Кроме того, указывается, что благодаря ему в Мегионе появился Совет руководителей предприятий города, в который входит "Славнефть-Мегионнефтегаз". Администрация выразила искренние соболезнования семье Дейнеки.