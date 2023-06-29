Культовая жвачка из 90-х возвращается в Россию

Культовая жвачка из 1990-х годов "Хубба Бубба", которую производит американская компания Wrigley (дочка корпорации Mars inc.), вновь появится на российском рынке. Как сообщает Mash, всё дело в антироссийских санкциях, из-за которых рухнули продажи товаров.

По данным телеграм-канала, ранее руководство Mars разделило зону экспорта на европейскую и азиатско-ближневосточную части. В первой продвигали жвачку "Джуси фрут", во второй — "Хуббу Буббу". Именно поэтому в 2018 году из российских магазинов и исчезла любимая детьми "Хубба".

Однако после принятия очередных антироссийских санкций маркетинговая стратегия Mars провалилась, поэтому руководство компании решило вновь поставлять "Хуббу Буббу" на европейские прилавки. Также компания планирует организовать сеть поставщиков всего необходимого по всей России и наладить производство до 2024 года.