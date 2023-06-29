Европейский фонд мира предложили переименовать в Фонд войны
Политолог Дудчак: В ЕС извратили профессию дипломата инициативой о военном фонде Украины
Предложив превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины, Жозеп Боррель извратил смысл профессии дипломата. Таким мнением поделился с журналистами в четверг политолог Александр Дудчак.
Кроме того, он нашёл новое подходящее название финансовой структуре Евросоюза. Оно намного более точно отражает весь смысл экономической политики Брюсселя.
"Боррель извратил суть всей профессии дипломата: он настаивает на войне. Фонд мира превращают в Фонд войны. Пусть уже назовёт вещи своими именами. Назовите Фонд войны на Украине, тогда будет по-честному", — приводит слова Дудчака RT.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз будет поставлять Киеву оружие как во время конфликта, так и после него. В связи с этим ЕС рассматривает возможность превратить Европейский фонд мира в Оборонный фонд Украины.
Европейский фонд мира, о котором идёт речь, был создан в марте 2021 года "с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности". Он позволяет ЕС финансировать действия, направленные на укрепление потенциала даже тех стран, которые не входят в Евросоюз. Объём фонда на сегодняшний день оценивается в 12 миллиардов евро.
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