Эксперт объяснил нежелание магазинов раздавать продукты с истекающим сроком годности

При действующем НДС компаниям будет невыгодно передавать продукты с истекающим сроком годности нуждающимся. Так считает председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. По его словам, для начала необходимо что-то решить с налогом, чтобы инициатива заработала.

"Списанная на утилизацию продукция стоит денег. Но эти деньги существенно меньше, чем те 20%, а по некоторым продуктам 10%, которые пришлось бы заплатить в качестве НДС, начисляемого налоговиками, как будто эти товары проданы, хотя на самом деле они отданы безвозмездно в благотворительные организации", — сказал эксперт в беседе с радио "Комсомольская правда".