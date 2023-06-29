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29 июня, 16:10

Глава Подмосковья поздравил победителей Всероссийской олимпиады школьников

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече в филиале вуза в Одинцове поздравили ребят из Подмосковья, которые стали призёрами и победителями Всероссийской олимпиады школьников. Всего среди них 375 человек.

"Подмосковье занимает второе место по качеству образования в России. Часто слышу, как наши ребята берут призовые места на соревнованиях, выигрывают в олимпиадах, участвуют в проектах. Мы уже получили первые результаты ЕГЭ — 547 стобалльников", — цитирует главу Подмосковья телеканал "360".

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Губернатор заявил, что отличившиеся школьники вносят большую лепту в развитие региона. Он поблагодарил школьников за движение вперёд и любознательность. Также Воробьёв выразил признательность педагогам, которые помогали ребятам становиться лидерами.

Ранее Лайф рассказывал о том, какие шпаргалки популярны у студентов и школьников. Среди них есть умный маникюр или покупают очки с выходом в Интернет.

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