Названы популярные у студентов шпаргалки и цены, которые они готовы заплатить за "отлично"

Студенты и школьники стараются подготовить шпаргалки, даже если хорошо учатся. Для успешного списывания используются смекалка и различные гаджеты. Например, они делают умный маникюр или покупают очки с выходом в Интернет. Как рассказала репетитор по математическому анализу Гульнара Балташева в беседе с "Вечерней Москвой", студенты сильно удивляют своей изобретательностью.

"Для них это психологическая подстраховка. Но в последние годы ученики, особенно студенты, сильно удивляют своей хитростью и изобретательностью", — объяснила она.

Так, сегодня студенты часто пользуются микронаушником — небольшой гарнитурой, которая вставляется в ухо, она незаметна для окружающих. Во время экзамена сдающий шёпотом произносит вопрос, а собеседник на линии диктует ответ. Цена микронаушника — от 1000 рублей. Есть и другой вариант — умные часы, на экран которых можно поставить изображение с ответом. Стоят они от 10 тысяч рублей. Одно из последних новшеств — очки с выходом в Интернет. Внешне это обычный аксессуар, но при подключении к смартфону можно на линзы транслировать ответы. Цена начинается от шести тысяч рублей.

Также популярны временные татуировки и маникюр с ответами. Например, последний вариант можно сделать в любом салоне. Цена вопроса — от тысячи рублей. А самый бюджетный вариант шпаргалки — ручка с рулоном для написания ответов. Купить такую можно примерно за 100 рублей. Ещё пользуются пеналом с двойным дном, куда прячутся подсказки.

"Ребята испытывают сильный стресс в период экзаменов. Советом, о том что надо готовиться заранее, не обойдёшься. Хорошим способом будет порассуждать, что будет в случае пересдачи и как её избежать. Психологически ученик почувствует контроль над ситуацией", — посоветовала семейный психолог Вера Золотых.